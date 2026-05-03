Psychologische horror game Total Chaos krijgt launch trailer

Afgelopen week verscheen Total Chaos op de Nintendo Switch 2. Deze psychologische horror game heeft nogal een reis achter de rug: de game begon als een mod voor DOOM II. Deze mod was immens populair, en heeft zich vanuit daar ontwikkelt naar een volledige standalone game. Afgelopen winter kwam de game naar Steam, en nu, een half jaar later, is deze titel ook te spelen op de Nintendo Switch 2. Dit is overigens inclusief de nieuwe New Game+ update. Om dit te vieren hebben Atari en Trigger Happy Interactive een launch trailer online gezet. Deze laat nog even goed de gruwelijke sfeer van de game zien. De trailer kun je hieronder bekijken.

Total Chaos is een brute atmosferische nachtmerrie dat de engste gedeeltes van een aantal horror genres pakt en deze op een hoop gooit. Het zet spelers neer op een eiland genaamd Fort Oasis, welke ooit een paradijs was voor de bewoners van een nabijgelegen mijnstad. Nu is het een verlaten en doods gebied waar een vreemde schaduw overheen hangt. Het brengt een gevoel van waanzin naar boven, alsof iemand je constant in de gaten houdt. Monsterlijke wezens verschuilen zich in alle hoeken en gaten van het eiland, welke iedereen aanvallen die durft een voet op deze plek te zetten.

Zoek wanhopig naar materialen waar je wapens mee kan maken en vecht je een weg door de meest vreemde vijanden. Langzaam maar zeker leg je de geschiedenis van het eiland bloot. Wat is hier gebeurd en hoe heb jij daar eigenlijk mee te maken? En ook niet onbelangrijk: weet jij te ontsnappen voor je krankzinnig wordt?