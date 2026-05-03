Zombie Rollerz: The Last Ship rolt naar Nintendo Switch

Ontwikkelaar Zing Games laat weten dat hun tower defense game Zombie Rollerz: The Last Ship binnenkort naar Nintendo Switch komt. De titel is te spelen vanaf 14 mei. Mooi begin van je lange Hemelvaartweekend dus.

Tower defense kennen we in de gamewereld natuurlijk wel. Zombie Rollerz: The Last Ship combineert dit genre echter met zombies en roguelite. Oh, en het is tower defense op wielen. De game is het soort-van-vervolg op Zombie Rollerz: Pinball Heroes uit 2022. Ook roguelite, maar zoal de naam al zegt meer gericht op flipperkast mechanics. In The Last Ship voer jij het commando over het allerlaatste schip, dat stand moet houden tegen een oneindige zombiehorde. Daarvoor heb je een trouwe bemanning en diverse wapens tot je beschikking. Versla zombies, vind loot en upgrade je schip. Hoe verder je komt, hoe groter en diverser de horde wordt. Omdat het roguelite is, doe je verschillende runs en ben je elke run beter uitgerust om de zombies het hoofd te bieden. Je schip rijdt op wielen, dus tussen het vechten heb je tijd om de wereld te verkennen en van alles te ontdekken dat je kan helpen in de strijd. Weet jij de zombies te overleven?

De game zal bij release € 12,99 kosten in de Nintendo eShop. Wil je ‘m alvast pre-orderen, dan krijg je nu 20% korting.