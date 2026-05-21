Crystals of Irm aangekondigd voor de Nintendo Switch

Zin in een lekkere ouderwetse RPG? Deck13 Spotlight en Lots of Stuff Games hebben aangekondigd Crystals of Irm naar de Nintendo Switch te brengen. In deze ‘old school RPG’ verken je het land van Irm tot in de verste uithoeken en de diepste kerkers. Wanneer de game moet verschijnen is helaas nog niet bekend gemaakt, alleen dat het dus naast alle andere platformen ook op de Switch zal verschijnen. Een trailer is wel verschenen, deze kun je alvast hieronder bekijken.

Crystals of Irm speelt zich af in het magische land Irm, waarbij de ‘kristallen van Irm’ momenteel in legendes gehuld gaan. Er zouden ooit drie kristallen zijn geweest. Het rode kristal van de bergen, welke ooit het vuur van een immense smederij is geweest. Het blauwe kristal, welke ooit symbool stond voor de kennis van ‘The Eternal Academy’. En het groene kristal, ooit de beschermheilige van de eindeloze bossen. Deze kristallen hebben lang geleden deze wereld al verlaten… of misschien ook niet? Krijgers, tovenaars en andere helden gaan steeds weer op zoek naar de kristallen om ze terug te plaatsen op de plek waar ze horen. Niemand heeft ze tot op heden gevonden, maar een gerucht over ‘drie kerkers waar de harten van Irm’ zich zouden bevinden is erg hardnekkig. Met drie van deze helden ga je op pad, maar gaat het je lukken de kristallen op tijd te vinden?