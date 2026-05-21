Komt Genshin Impact nu echt naar Switch (2)?

In 2020 kondigde miHoYo aan dat Genshin Impact ook naar de Switch zou komen. De immens populaire game is ondertussen op PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series en pc verkrijgbaar. Echter, de Switch-versie is afgezien af en toe een bericht dat die nog moet komen nergens te bekennen. Mogelijk komt daar echter verandering in.

Op Telegram heeft de bekende leaker Lunar Kuroo bekend gemaakt dat de 6.6.50 versie van de game wel hint naar een aankomende versie. Zo is er intern een manier toegevoegd om in te loggen met een Switch-account. Het lijkt er dus op dat de Switch-versie er aan komt, al is het waarschijnlijker dat die alleen naar de Switch 2 komt na de groei over de jaren heen.

Ook kan het nog best een tijd duren voor die zal verschijnen/kan het puur een test zijn. Zo hadden dataminers van Monster Hunter Wilds ook verwijzingen voor de Switch gevonden een aantal maanden geleden, maar daar is ook nog niets van onthuld.