House Flipper 2 komt naar Nintendo Switch 2

Goed nieuws voor fans van de game House Flipper! Het vervolg, House Flipper 2, verschijnt later dit jaar voor Nintendo Switch 2. Silver Lining en Frozen District laten weten dat we de game in het derde kwartaal van 2026 kunnen verwachten. Er zit ook een fysieke release in de pijplijn, al zal dat een gamekey-release zijn.

In House Flipper 2 ben jij dé interior design-sensatie van het stadje Pinnacove. Samen met je oude team ga je aan de slag met het opknappen van huizen. De game geeft je alle mogelijkheden om je creativiteit de vrije loop te laten. Je kunt kiezen voor de Story Mode en daar doorheen spelen. Wie volledige vrijheid wil om huizen vanaf de grond af op te bouwen, kan ook voor de Sandbox Mode gaan. Gek op die unieke Japanse manier van inrichten? Dan heb je geluk, want bij deze Switch 2-versie van House Flipper 2 zit ook meteen de Sakura Experience DLC. Deze laat je diverse huizen helemaal op Japanze wijze inrichten. Als kers op de taart is er ook ondersteuning voor mod.io.

In de onderstaande trailer wordt alvast het tipje van de sluier opgelicht van The Sakura Experience:

