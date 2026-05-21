LEGO Donkey Kong komt er aan

Nintendo en LEGO zijn ondertussen dikke vrienden. Van de vele Super Mario en Animal Crossing sets tot Zelda. Eventueel zou je zelfs Pokémon soort van kunnen noemen. Daar blijft het echter niet bij. Via Nintendo Today heeft Nintendo vandaag onthuld dat er een nieuwe franchise een uitstap naar LEGO zal maken.

Donkey Kong, welke dankzij de populariteit van Bananza weer flink in de schijnwerpers staat krijgt een eigen set. Veel is er nog niet over bekend, maar het lijkt er in elk geval op dat het een losse lijn gaat worden. Eerder verscheen de aap namelijk al onder de Super Mario-lijn. Ook is toont de teaser een rollend vat in de ouderwetse stijl van de eerste games.