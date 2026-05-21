Kusan: City of Wolves krijgt releasedatum

Eind 2024 werd Kusan: City of Wolves aangekondigd, een gewelddadige neon-noir top down shooter. Toen al wisten we dat het nog een tijd zou duren voordat de game uitkwam, want vanaf het begin was al bekend dat de game pas in 2026 zou verschijnen. En deze datum lijken ze gehaald te hebben. PQube en CIRCLEfromDOT hebben namelijk bekend gemaakt dat Kusan: City of Wolves op 30 juli zal verschijnen, zowel digitaal als fysiek. Dit is aangekondigd door middel van een trailer, welke je hieronder kunt bekijken.

in KusanL: City of Wolves volg jij het verhaal van Jin, de held van dit verhaal. Jin is een soldaat en is bereid om tot het uiterste te gaan om een meisje te beschermen dat in het midden van een groot complot staat. Dit complot dreigt de complete stad te verzwelgen, behalve als jij haar red. En Jin is bereid daarvoor elke lijn te overschrijden die er bestaat. Ren met een brute precisie door gevechtszones heen, waarbij je pistoolschoten, je Quantum Blade, parries en snelle beslissingen moet gebruiken om je razendsnel van de vijanden te ontdoen. De uitdagingen die je tegenkomt belonen agressie, precisie en creativiteit.