Danganronpa 2×2 vertraagd, verschijnt in 2027

Danganronpa 2×2, een remake en een alternatieve verhaallijn van Danganronpa 2: Goodbye Despair, heeft vertraging opgelopen. Origineel stond de game gepland voor dit jaar, maar Spike Chunsoft heeft op de Anime Expo 2026 laten weten dat het deze datum niet zal halen. In plaats daarvan staat het nu gepland voor begin 2027. Waarom de game vertraagd is is niet helemaal duidelijk. Wellicht dat het team meer tijd heeft om de game klaar te maken. Wel is er een statement verschenen. Deze luidt als volgt:

“To everyone who has supported Danganronpa 2×2, While development has been progressing toward a 2026 release, we have decided to move the launch to early 2027. We will share a more specific release date at a later time. We are continuing to work to bring you the best possible experience. We sincerely appreciate your patience as development continues, and we look forward to sharing further updates with you soon.” Shohei Sakakibara

Producer, Danganronpa 2×2

Veel is er momenteel overigens nog niet bekend over de game. Na de aankondiging afgelopen september is er maar mondjesmaat informatie over de game vrijgegeven. Wat we wel weten is dat het dus een remake is is van Danganronpa 2. Naast het originele scenario bevat de remake een geheel alternatief scenario met andere daders en slachtoffers. De alternatieve scenario’s laten zien wat er had kunnen gebeuren onder andere beslissingen of omstandigheden. Zo kun je de “killing game” opnieuw beleven, maar met onverwachte wendingen. Wie de trailer toentertijd gemist heeft kan hem hieronder bekijken.