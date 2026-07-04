Pokémon TCG: 30th Celebration onthuld verschillende producten

Vanaf 16 september zal The Pokémon Company International de Pokémon TCG: 30th Celebration-set uitbrengen. Deze speciale uitbreiding viert de dertigste verjaardag van de franchise met een set waarin elke kaart glimt en een nieuwe soort kaart bevat, de Futuristic Rare met illustraties van YOSHIROTTEN. Bovendien bevat ieder pakje kaarten één van dertig verschillende Pikachu-kaarten.

Naast dit soort speciale kaarten heb je ook de kans op de terugkerende klassieke kaarten. Zo zijn er 30 verschillende kaarten opnieuw gedrukt. Deze zijn bij normale toernooien helaas niet te gebruiken. Net als andere activiteiten rondom de 30ste verjaardag heeft deze set het thema van dag en nacht verwerkt.

Hoewel de set in september verschijnt zullen de rest van het jaar nog meer nieuwe producten komen voor de set. Zo verschijnen in oktober en november nog producten als figure collections, Ultra Premium collections en meer. Alle producten zijn op de officiële site te vinden.

De eerste producten die verschijnen op 16 september zijn als volgt: