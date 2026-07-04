Pokémon TCG: 30th Celebration onthuld verschillende producten

Vanaf 16 september zal The Pokémon Company International de Pokémon TCG: 30th Celebration-set uitbrengen. Deze speciale uitbreiding viert de dertigste verjaardag van de franchise met een set waarin elke kaart glimt en een nieuwe soort kaart bevat, de Futuristic Rare met illustraties van YOSHIROTTEN. Bovendien bevat ieder pakje kaarten één van dertig verschillende Pikachu-kaarten.
Naast dit soort speciale kaarten heb je ook de kans op de terugkerende klassieke kaarten. Zo zijn er 30 verschillende kaarten opnieuw gedrukt. Deze zijn bij normale toernooien helaas niet te gebruiken. Net als andere activiteiten rondom de 30ste verjaardag heeft deze set het thema van dag en nacht verwerkt.
Hoewel de set in september verschijnt zullen de rest van het jaar nog meer nieuwe producten komen voor de set. Zo verschijnen in oktober en november nog producten als figure collections, Ultra Premium collections en meer. Alle producten zijn op de officiële site te vinden.
De eerste producten die verschijnen op 16 september zijn als volgt:
- 30th Celebration Elite Trainer Box: Bevat negen 30th Celebration booster packs, één promo-kaart met een zeldzame illustratie van Nidora en verschillende spelaccessoires.
- 30th Celebration Poster Collection: Bevat drie 30th Celebration booster packs; drie promo-kaarten met Articuno, Zapdos en Motres; en één grote, dubbelzijdige
- 30th Celebration Tech Sticker Collection: Bevat drie 30th Celebration booster packs; één promo-foliekaart met Alolan Exeggutor of Lucario; en één bijpassend stickervel om laptops, tablets en andere apparaten mee te versieren.
- 30th Celebration Pokémon ex Box: Bevat vier 30th Celebration booster packs, één promo-kaart met Sylveon ex of Greninja ex en één bijpassende extra grote kaart.
- 30th Celebration ex Tin: Bevat vier 30th Celebration booster packs en één promo-kaart met Sylveon ex of Greninja ex.