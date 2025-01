Date Everything wederom vertraagd

Het zit Date Everything niet mee. Nadat deze interessante dating sim tijdens een Indie World vorig jaar werd aangekondigd bleek al snel dat het de oorspronkelijke releasedatum niet ging halen. Op dat moment kwam er een trailer online, waarin lead designer Ray Chase uitlegde waarom een release in oktober niet ging lukken. De game werd uitgesteld naar de extreem gepaste datum van 14 februari, maar we zullen het deze Valentijn nog even zonder de romantische personificaties van daadwerkelijk alles moeten doen. Ray Chase heeft namelijk wederom een bericht online gezet waarin uitgelegd wordt dat het die deadline ook niet gaat halen. Dit vanwege de enorme hoeveelheid content in de game, en er is simpelweg meer tijd nodig om het te testen. Het gehele bericht kun je hieronder bekijken. De game staat nu gepland ergens in juni van dit jaar.

Soms is ware liefde dichterbij dan je denkt. Héél dichtbij zelfs, als we Date Everything mogen geloven. Wanneer je je baan verliest door AI, zit het allemaal even niet mee. Maar blijkbaar lacht het geluk je toe, want je vindt een pakketje met een zonnebril voor de deur. Als je deze mysterieuze ‘dateviators’ ontvangt en opzet, ontdek je namelijk dat je huis vol potentiële partners zit! Van je piano tot je stofzuiger en je rookalarm tot je wasmachine, hoe heb je dit ooit kunnen missen. In je huis zijn maar liefst honderd mogelijke dates te vinden. En je interacties met deze figuren kunnen per personage leiden tot minstens drie verschillende eindes. Klinkt als datechaos met een heerlijk idioot plot dus!

De game is bovendien ingesproken door bekende stemacteurs, met onder andere Felicia Day en Grey DeLisle. Op die manier komt alles nog meer tot leven. Afhankelijk van hoe reageert op bepaalde personages wordt je verliefd of vrienden. Al met al is er genoeg te beleven in Date Everything! en zal er hoogstwaarschijnlijk wel iemand tussen zitten die jouw hart harder laat kloppen.