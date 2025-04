Nintendo Switch 2 Partner Shizzle Reel

De Nintendo Switch 2 Direct stond in teken van de nieuwe hardware, software en games. Heel veel games! Dit betrof niet alleen games van The Big N, maar ook die van samenwerkingspartners zoals Ubisoft, Level-5 en Capcom. In de onderstaande trailer worden een hoop games getoond die later dit jaar voor de nieuwe console uitkomen. Hierbij kan gedacht worden aan Star Wars Outlaws, Story of Seasons en de nieuwe Professor Layton-titel die al menig keer uitgesteld is. Maar interessanter is het feit dat na jarenlange stilte, eindelijk duidelijkheid werd gegeven over wanneer de nieuwe game van TeamCherry, Hollow Knight: Silksong, uit gaat komen. Ook deze game zal dit jaar nog worden uitgebracht! Bekijk de onderstaande trailer voor meer Nintendo Switch 2-games!