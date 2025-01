Hello Kitty Island Adventure krijgt een fysieke release op de Nintendo Switch

Hello Kitty Island Adventure komt deze lente fysiek uit op de Nintendo Switch. De fysieke versie bevat de game plus drie Deluxe Bundles die een stevige start bieden. Deze bundels bevatten meer dan 330 unieke items, waaronder Legacy Event-kleding en meubels, vriendschapsbloesems, en crafting-materialen zoals verf en ijzererts.

In het spel help je Hello Kitty en haar vrienden het eiland en het vervallen pretpark te herstellen. Je verkent verschillende biomen, van het Spooky Swamp tot Rainbow Reef, en komt te weten wat er met het eiland is gebeurd. Het spel biedt tal van activiteiten, zoals vissen, bakken, verzamelen en het aanpassen van je avatar. Bovendien kun je samenwerken met vrienden in de multiplayer-modus om puzzels op te lossen en huizen te bouwen. Er zijn geen microtransacties in het spel, alles is te ontgrendelen door simpelweg te spelen.

De digitale versie is vandaag al beschikbaar. Ga jij voor de fysieke versie?