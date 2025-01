2D roguelike Folly of the Wizards aangekondigd voor de Switch

Numskull Games heeft aangekondigd dat het zijn 2D actie roguelike game Folly of the Wizards naar de Switch zal brengen. Dit in samenwerking met UpFox Labs. De game, waarin jij een nogal onhandige tovenaar speelt die de wereld probeert te redden staat gepland voor later dit jaar. Wanneer precies is helaas nog niet duidelijk. Wel is er alvast een aankondigingstrailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Folly of the Wizards is een komedische 2D roguelike actie game. In deze game speel jij een onhandige tovenaarsleerling, die desalniettemin de wereld zal meten redden van chaos. Dit doe je door je aan te sluiten bij een nogal vreemde cult van tovenaars, willekeurig gegenereerde kerkers te onderzoeken en unieke toverspreuken te gebruiken om de monster die je daar tegenkomt te verslaan. Maar pas op, want zo makkelijk is dat allemaal niet. Allereerst kun je. Uhm. de teksten niet lezen? Er zijn genoeg toverspreuken te vinden, maar aangezien je nog maar een leerling bent is het niet alsof alles zo makkelijk gaat. Toverspreuken oproepen moet je leren, en de vreemde tekens die de vele scrolls die je vind versieren zijn ook totaal niet leesbaar.

Kleine beslissingen hebben daarnaast grote gevolgen in deze wereld, en niet alleen worden je gevecht vaardigheden uitvoerig getest, maar ook je sociale skills. Wordt je vrienden met de elite rang van tovenaars waardoor je sterke vrienden hebt? Of ga je juist tegen hun leer in en krijg je daarbij hun woede over je heen? Met elk nieuw avontuur vind je nieuwe vrienden, items en evenementen.