Dating & cooking sim High Times komt ook naar de Switch

Eerder deze week heeft Yangyang Mobile zijn nieuwe project aangekondigd, genaamd High Times. In deze cozy dating & cooking sim beheer je een café, waarbij je spelers donuts serveert. Door de donuts op precies de goede manier te maken help je je klanten met hun problemen. De game zal volgend jaar verschijnen, en daarbij is nu bekend dat de game ook op de Nintendo Switch verschijnt. Een trailer van deze kleurrijke game kun je alvast hieronder bekijken.

High Times speelt zich af in een wereld waarin mensen letterlijk hun gevoelens kunnen eten. Jij werkt in The Hotbox, een speciale donutwinkel. Niet alleen maak je hier heerlijke donuts, maar deze donuts zijn gemaakt met ‘stemming versterkers’. Oftewel, de donuts kunnen bepalen hoe jij je voelt! Van smaken die de eter meer moed geven tot simpele donuts die je blij maken… het is aan jou om uit te vinden waar je klanten behoefte aan heben.

Maar dat is niet alles. Na enige tijd blijkt dat je exen zijn terug gekeerd in de stad, en deze hebben allemaal nog een appeltje met je te schillen. Aangezien er geen deze-fase-van-mijn-leven-heb-ik-afgesloten donut bestaat zul je complexe emoties moeten navigeren met oprechte gesprekken en eerlijkheid… en misschien met de hulp van een donut.