De organisator achter de E3 komt met een nieuw game evenement: iicon

Vandaag is gedeeld dat de ESA (Entertainment Software Association) komt met een nieuw game-evenement genaamd iicon (Interactive Innovation Conference).

Introducing iicon: where visionaries and innovators from the video game industry and beyond converge to unlock the limitless potential of interactive entertainment. @theESA is convening the first-of-its kind summit. Follow us and learn more: https://t.co/mhqZqIVpX0. pic.twitter.com/BVNoApEGmy — iicon (@IICONOfficial) February 6, 2025

De eerste editie van dit evenement vin plaats in Las Vegas van 27 t/m 30 april 2026. Dit evenement moet veel mensen binnen de gamesindustrie gaan verbinden. Hoewel ze met het evenement tegelijkertijd ook van plan zijn om: “een breed spectrum van sectoren die samen gaan met interactief entertainment” bij elkaar te brengen. Ze refereren hiermee naar: “film, televisie, muziek, sport, gezondheidszorg, onderwijs en financiën”. Bezoekers van het evenement kunnen hier leren van grote industrie iconen van grote bedrijven als: Nintendo, EA, Epic Games, Microsoft, Sony, Square Enix, Take-Two, Warner Bros, Games, Amazon Games en Disney. Zoals het er nu naar uitziet lijkt het dus meer een netwerk evenement te worden.

Dough Bowser heeft ook op de aankondiging van het evenement gereageerd. Zijn reactie lees je hieronder:

“The Entertainment Software Association and its member companies are among the innovators and leaders shaping the future of culture, business and human connection. It’s a natural role for ESA to host and support an event that fosters an open exchange of new ideas with our peer industry leaders. iicon is bringing together changemakers from across industries to envision how the strengths of the interactive entertainment industry can break entirely new ground.”

Met de aankondiging van dit evenement is er ook een speciale website online gekomen waarop precies is te zien welke partijen er allemaal mee doen. Hoe denk jij over de aankondiging van iicon? Laat het vooral weten in de reacties!