Take-Two praat over mogelijke ondersteuning van de Switch 2

Take-Two heeft vandaag gereageerd op hun financiële resultaten en tijdens een gesprek met investeerders gingen ze in op de mogelijke ondersteuning van de Switch 2. Take-Two CEO Strauss Zelnick had het volgende te zeggen:

“We hebben een langdurige relatie met Nintendo en we hebben het platform ondersteund toen dit zinvol was voor de individuele release. Er was een tijd dat Nintendo-platformen echt gericht waren op een jonger publiek en dat kwam tot uiting in ons releaseschema. Nu met de huidige Switch en mogelijk Switch 2 kan het Switch-apparaat elk publiek ondersteunen. Zoals je misschien hebt gemerkt, is Civilization 7 nu beschikbaar op Switch. Hoewel we niets specifieks te melden hebben, verwachten we eigenlijk wel dat we Switch zullen ondersteunen”.

Take-Two heeft in de loop der jaren al velen games naar de Switch gebracht waaronder: Grand Theft Auto: The Trilogy, L.A. Noire, NBA 2K, Borderlands en de BioShock franchise. Wie brengen ze op den duur ook nog een port van GTA 6 naar de Switch 2. Welke games hoop jij allemaal van Take-Two te zien op de Switch 2? Laat het weten in de reacties!