007 First Light krijgt story trailer

007 First Light verschijnt op 27 mei voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, de PC en de Nintendo Switch 2. Omdat de release steeds dichterbij komt beginnen IO Interactive en Amazon Games ook steeds meer over de game bekend te maken. Zo verscheen er gisteravond ook een nieuwe trailer van de game tijdens de State of Play. Het gaat om een story trailer waarin we niet alleen maar leren van het verhaal maar ook erg veel actievolle gameplay zien.

Dit is misschien wel de meest actievolle trailer die we tot nu toe van de game hebben gezien. Hij bevat alles dat we van de franchise kennen. Denk hierbij aan: mooie auto’s, grote setpieces, Bond girls, schietactie en de welbekende James Bond tune. Onze Jorden heeft vorig jaar al een exclusieve presentatie van de game mogen zien en kreeg tevens de kans om de art director te interviewen. Het belooft op basis van de beelden een erg goede game te worden. Bekijk hieronder de laatste trailer