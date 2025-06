Nintendo Gaming Benelux & Friends: Mario Kart Time Trial Challenge

Samen met Nintendo Gaming Benelux en N1-UP introduceren we de Nintendo Gaming Benelux & Friends: Mario Kart World Time Trial Challenge. De komende vijf weken kondigen we elke week voor de Time Trial in Mario Kart World een nieuwe baan aan waarop jij jouw snelste tijd moet neerzetten. Daarmee maak je elke week kans op 3 maanden Nintendo Switch Online. Zelfs als je niet de snelste bent, want elke inzending loot mee voor de prijs!

Daarnaast dingen alle deelnemers aan het eind van het toernooi mee naar de hoofdprijs: €25 Nintendo eShop-code! Ook voor deze prijs gaat het willekeurig en maakt het dus niet uit of je nou snel of langzaam was.

Elke donderdag zullen we in onze Discord-server de baan bekendmaken. Wanneer je een snelle tijd hebt neergezet, hoef je alleen een foto van je scherm met de tijd en een briefje waarop duidelijk je Discord-naam staat te maken. Deze kan je dan vervolgens in het kanaal #challenge-inzendingen op de Discord-server van Daily Nintendo.

Nintendo Gaming Benelux organiseert naast dit event nog twee toffe acties. De Photo Mode-actie en het Knockout Tour-toernooi kan je op de Discord-server van Nintendo Gaming Benelux vinden.

Regels