Football Manager 25 is geannuleerd

Sports Interactive heeft vandaag bekendgemaakt dat Football Manager 25 geannuleerd is. In plaats van FM25 gaat het team zich nu volledig richten op Football Manager 26. Fans die op FM25 hadden uitgekeken zijn teleurgesteld, vooral omdat de releasedatum al twee keer is verschoven.

Het team legde uit dat ze de hoge kwaliteit die spelers verdienen, niet hebben kunnen bereiken met FM25. Vooral de gebruikerservaring en interface zijn niet op het niveau dat zij willen bieden. Ze hadden de optie om FM25 toch uit te brengen en later bij te werken, maar besloten dat dat niet eerlijk zou zijn voor de fans. Bovendien zou een release na maart te laat komen in het voetbalseizoen. Nu gaat alle energie naar FM26, zodat de volgende game aan de verwachtingen voldoet. Sports Interactive zal updates geven over FM26 zodra dat mogelijk is.

