De Switch is nu officieel Nintendo’s langstlopende console ooit!

De vorige recordhouder was de NES

De Switch is nu 2688 dagen op de markt en heeft daarmee een nieuwe mijlpaal bereikt, het is Nintendo’s langstlopende console aller tijden. De vorige recordhouder was de NES (Famicon in Japan) met 2886 dagen voor de SNES (Super Famicon) op de markt kwam. De Switch is deze console gisteren dus voorbij gestreefd met 2687 dagen, sinds de launch op 3 maart 2017. Dit worden er echter nog (veel) meer, aangezien de opvolger nog steeds niet is aangekondigd. Website VGC heeft een mooi overzicht gedeeld met de tijd die er tussen het begin en het eind van de levensduur van alle Nintendo consoles zat. Je kunt het overzicht hieronder bekijken:

Color TV-Game (June 1, 1977) – Famicom (July 15, 1983): 2235 dagen

(June 1, 1977) – Famicom (July 15, 1983): 2235 dagen Famicom (July 15, 1983) – Super Famicom (Nov 21, 1990): 2686 dagen

Super Famicom (Nov 21, 1990) – Nintendo 64 (June 23, 1996): 2041 dagen

2041 dagen Nintendo 64 (June 23, 1996) – Nintendo GameCube (Sep 14, 2001): 1909 dagen

1909 dagen Nintendo GameCube (Sep 14, 2001) – Wii (Nov 19, 2006): 1892 dagen

Wii (Nov 19, 2006) – Wii U (Nov 18, 2012): 2191 dagen

Wii U (Nov 18, 2012) – Nintendo Switch (March 3, 2017): 1566 dagen

Nintendo Switch (March 3, 2017) – Present day (July 11, 2024): 2687 dagen

Het is nog even afwachten voordat we weten wanneer de opvolger van de Switch precies op de deurmat verschijnt. Furukawa heeft in mei laten weten dat hij de opvolger in ieder geval dit fiscale jaar wilt onthullen. Dat betekent dat we voor het eind van maart 2025 in ieder geval een (teaser) trailer van het nieuwe systeem kunnen verwachten.

Wat zijn jouw mooiste herinneringen aan de Nintendo Switch? En heb jij hem ook al 2688 dagen of ben jij later ingestapt? Laat het weten in de reacties!