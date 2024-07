Nederlandse indie game SCHiM krijgt een fysieke release

Vanaf 25 oktober is de game ook fysiek te krijgen

Iam8Bit hebben in samenwerking met de Nederlandse game-ontwikkelaars Ewoud van der Werf en Nils Slijkerman een fysieke release aangekondigd voor de game SCHiM. Ieder kopietje bevat de game samen met 4 bonuskaarten, die verschillende scenes van de game vertonen. De fysieke versie verschijnt op 25 oktober voor $35,99. Ook komt er een Iam8bit Exclusive Edition. Deze komt met een speciale iam8bit street scene poster met 4 karakter en schaduw stickervellen en speciale cover art door Owen D. Pomery. Deze editie kost $39,99. Deze versie wordt ergers in het 4de kwartaal van 2024 verscheept.

SCHiM is een platform-game van Nederlandse bodem. Wij hebben de game vorig jaar al even mogen spelen tijdens de Indie Showcase in Amsterdam. Lees hier wat wij er toen van vonden. SCHiM is een game waarbij je van schaduw naar schaduw springt in een levendige wereld. Een schim is een ziel en geest van een object, ding of levend wezen. Iedereen in de wereld heeft een schim. Een schim mag nooit van zijn ding worden verwijderd. Dit gebeurt echter wel met jouw schim. Deze schim is verbonden met een mens en wordt aan het begin van de game van hem gescheiden. Het doel is om bij hem terug te komen voor het te laat is. SCHiM verschijnt op 18 juli digitaal voor de Switch. Hij is dan in de eShop te downloaden voor €22,49. Bekijk hieronder nogmaals de laatste trailer van de game.