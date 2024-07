Het zomerse tijdschrift van Nintendo is nu digitaal in het Engels te lezen

Met daarin onder andere een feature van Luigi's Mansion 2 HD!

Nintendo-fans in Japan boffen eigenlijk wel, want hun kunnen zo nu en dan het officiële tijdschrift van Nintendo lezen. Echter hebben wij, mits je een beetje Engels kan, nu ook geluk. Er is namelijk een Engelse versie van het tijdschrift van de zomerse editie van 2024 digitaal beschikbaar gesteld! Hier is onder andere een feature van Luigi’s Mansion 2 HD in te vinden, maar je kunt er ook achter komen welke sport uit Nintendo Switch Sport het beste bij jou past.

Het is trouwens wel goed om te weten dat de Engelse versie van digitale tijdschrift minder pagina’s bevat dan de Japanse magazine. In Japan zijn er namelijk 84 te bewonderen en wij moeten het doen met 54 bladzijdes. Hoe dan ook is het een feestje dat een groot deel van de Nederlanders en Belgen nu ook dit tijdschrift kunnen doorbladeren. Als je benieuwd bent geworden naar de online magazine, dan kun je die hier lezen.