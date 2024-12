De verloren trailer van Paper Mario Sticker Star is eindelijk gevonden

In 2012 verscheen de game Paper Mario Sticker Star voor de 3DS. Dit vierde deel in de Paper Mario serie is binnen de community bekend als het meest gehate deel in de serie. Dit komt onder andere door de beslissing om belangrijke elementen die de serie zo populair maakte zoals partners, een sterk verhaal en traditionele RPG-mechanics niet in de game te verwerken. Dit was echter niet altijd het plan. Oorspronkelijk wilden ze een game maken die vergelijkbaar is met de eerste 2 Paper Mario-spellen, waar nog wel een traditioneel RPG-systeem in zat.

Vandaag is er een verloren trailer opgedoken van deze beruchte Paper Mario-game. In de trailer zien we de game in een vroege ontwikkelingsfase, waarin ze nog niet hadden besloten om de hele game rondom stickers te bouwen. De trailer is gevonden door de YouTuber Marionova en is hieronder te bekijken. Hoewel er in het verleden gesprekken waren over de inhoud van deze trailer is die nooit ergens gedeeld. Tot vandaag. Hoe de trailer precies is gevonden en gedeeld is helaas niet bekend. De trailer bevat in ieder geval veel interessante beelden en bewijst dat de ontwikkelaars oorspronkelijk andere plannen hadden met deze beruchte Paper Mario-game.

