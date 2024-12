Releasedatum Hello Kitty: Island Adventure bekendgemaakt

Cozy gamers opgelet! Afgelopen zomer lieten we jullie weten dat Hello Kitty: Island Adventure naar de Switch gaat komen. Inmiddels is er ook een releasedatum bekendgemaakt. Vanaf 30 januari 2025 is dit nieuwe avontuur van Hello Kitty te spelen.

Deze cozy simulatiegame is al te spelen op Apple Arcade, maar vanaf eind volgende maand dus ook op de Nintendo Switch. Het is de derde Hello Kitty game voor de Nintendo Switch, na Hello Kitty and Friends: Happiness Parade en racespel Hello Kitty Kruisers. In dit eilandavontuur reis je af naar Friendship Island. Daar is van alles te doen. Kies je outfit, praat met de bewoners en maak nieuwe vrienden. Verken het eiland, kook de lekkerste gerechten en los tal van puzzels op.

Met de bekendmaking van de releasedatum is er ook een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken. Ga jij op eilandavontuur met Hello Kitty? Laat het ons weten in de reacties!