Death Match Love Comedy krijgt eindelijk release in het westen

In 2020 hadden we het erover: de remake van visual Novel Death Match Love Comedy zou naar de Switch komen. En dat kwam hij in 2021 ook… in Japan. Een westerse release heeft uiteindelijk vier jaar op zich moeten wachten, maar nu is het bijna zover. PQube brengt Death Match Love Comedy volgend jaar uit in het westen. Voor de gelegenheid is er tevens een trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Death Match Love Comedy is een visual novel die slapstick humor, occulte ervaringen en romantiek met elkaar mixt en er zijn compleet eigen ding van maakt. Het verhaal gaat over eerste jaar student Kei Yagi, die op het punt staat om niet één, maar twee liefdesverklaringen van klasgenootjes te ontvangen, wanneer hij plotseling explodeert! En alhoewel deze explosie gelukkig al snel een illusie blijkt te zijn komt hij erachter dat hij een vloek op zich heeft rusten die ervoor zal zorgen dat hij, de volgende keer dat hij een liefdesverklaring ontvangt, daadwerkelijk zal exploderen.

Er zijn veel verschillende eindes in dit bizarre verhaal, welke gelukkig makkelijk genavigeerd kunnen worden door middel van een kaart. Hierop kun je punten in tijd kiezen die je al gehad hebt om nieuwe eindes te onderzoeken. Deze game is verder van dezelfde makers als Raging Loop, dus als je die game leuk vind is deze zeker aan te raden!