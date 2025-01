Dead Dragons verschijnt op 13 februari voor de Nintendo Switch

Kemco heeft voor de Nintendo Switch Dead Dragons aangekondigd. De game verschijnt op 13 februari 2025 en draait om de band tussen mensen en draken.

Eeuwen geleden werden draken uitgeroeid na een reeks bloedige veldslagen, wat vrede bracht in de wereld. Will, een jonge man die draken haat vanwege de obsessie van zijn vader, ontdekt echter dat ze nog steeds bestaan. Wanneer hij Shikina ontmoet, een mysterieus meisje zonder angst voor draken, begint een avontuur dat verborgen waarheden over hun band kan onthullen. De game bevat strategische gevechten waarin je team zich in een rij opstelt terwijl vijanden zij aan zij staan. Spelers kunnen hun formatie wisselen om verschillende tactieken toe te passen. Daarnaast kun je krachtige aanvallen ontgrendelen in Ruin Mode door zwakke plekken van vijanden te raken. Personages kunnen zich ontwikkelen en hun vaardigheden aanpassen aan jouw speelstijl.

Ga jij deze game spelen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!