[December Prijzenfestival #3] Win Luigi’s Mansion 2 HD + bonus

December is nog niet door midden maar we gaan in sneltreinvaart door naar de volgende giveaway. Nintendo Nederland was namelijk zo vriendelijk om een wel héél vette prijs beschikbaar te stellen voor ons prijzenfestival. We mogen namelijk de fysieke versie van Luigi’s Mansion 2 HD verloten! En alsof dat nog niet genoeg is, bevat deze prijs ook nog eens alle bonusitems uit de My Nintendo Store (een mok, figurine, Luigi Bobblehead, Polterpup sleutelhanger en de Polterpup-smartephonering). Lees snel verder hoe je kans maakt op deze toffe prijs!

Om kans te maken op deze prijs vragen we je antwoord te geven op de volgende vraag: Wat is jouw favoriete personage/karakter uit de gehele Luigi’s Mansion-serie? Antwoord geef je onder dit bericht in de vorm van een reactie. Meedoen kan dit keer tot en met 15 december aanstaande, dus wees er snel bij! Om mee te doen heb je een Daily Nintendo-account nodig, al kun je die hier gratis en gemakkelijk aanmaken!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaars zullen via de mail die geregistreerd staat bij Daily Nintendo benaderd worden voor de prijs. Bij verzenden van fysieke prijzen is Daily Nintendo niet verplicht voor vervanging te zorgen indien er iets mis gaat bij de bezorgdiensten. Voor deze prijs worden de NAW-gegevens gedeeld met Nintendo of Europe, de prijs wordt vanaf hun verstuurd en de gegevens worden alleen hiervoor gebruikt.