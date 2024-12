Naiad duikt plotseling op in Nintendo eShop

Verrassing! Vanaf vandaag is de kabbelende game Naiad te spelen op de Nintendo Switch. Zonder vooraankondiging heeft HiWarp de titel gereleased in de Nintendo eShop. Op het moment van schrijven lijkt hij nog niet zichtbaar in de Nederlandse eShop, maar hopelijk laat dat niet lang op zich wachten. Hij gaat voor $ 19,99 over de toonbank. Bekijk hier de trailer:

Naiad is kabbelend op meer dan één manier. Niet alleen is de gameplay lekker rustig en gericht op ontdekken, maar je zwemt ook door een rivier. Met alle planten en dieren die daarbij horen. Van eenden en kikkers tot konijnen en krokodillen – je komt ze allemaal tegen, en ze hebben je hulp nodig. Je speelt door 16 hoofdstukken in uiteenlopende gebieden, zoals een oerwoud, een donkere grot, en een sereen meer. Zoals alle rivieren komt deze uiteindelijk uit in de zee, en dat is dus ook jouw einddoel.

De game kenmerkt zich door een vrij minimalistische uitstraling. Minimalistisch, maar zeker ook kleurrijk. Naiad is gemaakt door één toegewijde developer, die al zijn passie in de game heeft gestopt. HiWarp is een zogeheten ‘solo dev studio’ die zich richt op het maken van unieke games waarbij het allemaal draait om emoties en verhaal. Naiad lijkt mooi in dat rijtje te passen.

Ga jij de game uitproberen? We horen het graag van je in de comments.