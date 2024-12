Alarmo heeft nieuwe wekkeropties: Mario Kart is beschikbaar

In oktober kondigde Nintendo plotseling nieuwe hardware aan. De speciale interactieve wekker Alarmo werd toen onthuld. Met deze wekker kun je op een speelse wijze wakker gemaakt worden door muziek uit verschillende Nintendo games. Bij de onthulling werd al beloofd dat er meer spellen toegevoegd zouden. De eerste game is nu beschikbaar.

Mario Kart 8 Deluxe is toegevoegd aan Alarmo en heeft daardoor vijf nieuwe tracks om mee wakker te worden. Iedere track is een baan van de game met onder andere Dolphin Shoals en Rainbow Road die hun opwachting maken. Wanneer je te lang blijft liggen zul je de muziek horen van de Star power-up. Tot slot, als relaxende slaapmuziek heb je de muziek van het online menu. Om de wekker te updaten hoef je (zolang die met het internet is verbonden) alleen maar op het envelopje te drukken en het menu te volgen.

Alarmo is nu verkrijgbaar via de My Nintendo Store. Ergens begin volgend jaar moet de wekker ook in gewone winkels te vinden zijn.