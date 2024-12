[December Prijzenfestival #5] Win een Trust-pakket voor de Nintendo Switch!

Het is alweer tijd voor de volgende prijsvraag van ons jaarlijkse prijzenfestival in december. Deze keer maak je geen kans op games maar op een prachtig Trust-pakket voor de Nintendo Switch, met onder andere een draadloze controller én headset! In samenwerking met Media Tornado mogen we dit toffe pakket een keer verloten en daarmee maak je kans op de volgende producten:

XXL Hardcase for Switch & Switch OLED

Screen protector for Switch / Switch OLED

GXT 416S Zirox Headset for Switch

Muta Wireless Controller for Switch

Een prachtig pakket met handige accessoires dus! Om kans te maken op dit mooie pakket vragen je slechts om te reageren onderaan dit artikel. Meedoen kan dit keer tot en met 26 december aanstaande, dus wees er snel bij! Om mee te doen heb je een Daily Nintendo-account nodig, al kun je die hier gratis en gemakkelijk aanmaken!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaars zullen via de mail die geregistreerd staat bij Daily Nintendo benaderd worden voor de prijs. Bij verzenden van fysieke prijzen is Daily Nintendo niet verplicht voor vervanging te zorgen indien er iets mis gaat bij de bezorgdiensten. Daily Nintendo zal de adresgegevens winnaar eenmalig delen met Media Tornado ten behoeve van het opsturen van de prijs.