Penguin Helper komt naar de Nintendo Switch

Enkele maanden geleden verscheen Penguin Helper op pc. Met vele positieve recensies is het niet gek dat de game binnenkort ook naar de Nintendo Switch komt. Het zou nog ergens deze maand moeten gebeuren, maar wanneer is onbekend. Zeer binnenkort zouden we een duidelijker beeld daarvan moeten hebben. In onderstaande trailer kan je bekijken wat je te wachten staat in deze game. Hoewel deze trailer al enkele maanden oud is, biedt het alsnog een goede blik.

Altijd al pinguïns willen helpen op de zuidpool? In Penguin Helper kan dat! In dit first-person avontuur help je de pinguïns overeind te zetten. Ze raken nogal snel afgeleid en vallen dan zo om. Of je nou fan bent van pinguïns of gewoon wilt genieten van het prachtige landschap, het kan allemaal.

