[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 52

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Paw Paw Destiny

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 – 23 december 2024

Om Paw Paw Destiny een vreemde game te noemen is nogal zacht uitgedrukt. De game is een complete ‘filmische aflevering’ die bestaat uit 18 hoofdstukken, welke je willekeurig zal tegenkomen. In de game gaat jou gekozen vriend (een kat of een hond) op een surrealistisch avontuur. Red dieren, los sociale problemen op en help mensen het goede van hun eigen ziel te zien. Ervaar bovennatuurlijke fenomenen zoals geesten en kosmische energie, welke allemaal prachtig weergegeven zijn. Elk hoofdstuk laat je de schoonheden en ergste kanten van de mensheid zien, waarbij de problemen opgelost moeten worden met een flinke dosis zwarte humor. Uiteindelijk wordt het verhaal donkerder en donkerder, totdat je zult moeten helpen de mensheid van een globale hersenspoel organisatie te ontdoen.

Star Trek Legends

Prijs in de Nintendo eShop: €11,99 – 23 december 2024

Star Trek Heroes is een strategy based RPG waarin jij aan het roer staat van de U.S.S. Artemis. In deze game, welke zich afspeelt in het Star Trek universum, zul je alle helden en slechteriken uit de gehele geschiedenis van de franchise kunnen rekruten om op avontuur te aan rond de Nexus. Dit was tijdens Star Trek Generations een plek waar tijd en ruimte geen betekenis hadden, vandaar dat je iedereen kan tegenkomen. Ga op epische missies, waarbij je gebruik maakt van de unieke vaardigheden van je crewleden. Maak keuzes die invloed hebben op het gehele verhaal, en ga epische gevechten aan waarbij de gehele realiteit op het spel staat!

Wat verder verschijnt in de week van 23 tot en met 29 december

23 december – Meow Moments: Celebrating Renewal & Romance

24 december – Tombs of Myra

24 december – Learn to Play: Santa’s Sleigh Ride

25 december – Restaurant Tycoon: My Cooking Empire

25 december – Airborne Grannies

25 december – Golf Up

25 december – Beat Blast: Rhythm Rampage

25 december – World War II – City Rebirth Tycoon

26 december – The Escape Room Chronicles ep4: The 24-Hour TV Station

26 december – Sparking Beam Strike 1000

26 december – EGG Console ‘Babylon’ PC-8801mkIISR

26 december – Pet Kawai Shop

26 december – Dirt Bike Extreme 3D

26 december – Prison Escape Simulator Breakout Master

26 december – Cats VS Doge: Military Mission

26 december – Cyberpunk Speed Assassin

26 december – Spot the Difference – Classic Finding Puzzle

26 december – Body Camera Shooter

26 december – TCG Empire Card Shop Simulator

26 december – Sports Supermarket

27 december – Basketball Legends 24

28 december – Pizza Maker

28 december – Buried Alive – Breathless Rescue

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.