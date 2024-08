Deel 4 van Pokémon Horizons: De serie verschijnt in november

Fans van de serie Pokémon Horizons kunnen sinds 9 augustus weer genieten van gloednieuwe afleveringen op Netflix. Misschien ben je nog volop bezig met het kijken naar die afleveringen, maar ondanks dat staat er alweer een nieuwe aankondiging voor je klaar. Gisteren heeft de Pokémon Company International namelijk bekendgemaakt dat er over een paar maanden weer nieuwe afleveringen op de streamingsdienst komen te staan. De datum dat er weer meer afleveringen te zien zijn is 22 november, dus zet dat maar alvast in jouw agenda! Onderaan dit artikel kun je alvast wat afbeeldingen bekijken, die afkomstig zijn uit deel 4.

In deel 4 van Pokémon Horizons: De serie zijn de Rising Volt Tacklers op weg naar de regio Paldea. Echter is er wel een probleem, aangezien hun geld is op! Om toch maar wat centjes te verdienen voert Friede een aantal bijzondere klusjes uit. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan het opsporen van de vermiste Pokémon Bramblin, maar ook het verplaatsen van rotsen van een onderzoekslocatie. Verder zal de Pokémon Sprigatito weglopen, ontmoeten Liko en Roy een Pokémon-superheld en gebeurt er natuurlijk nog veel meer in dit deel!