Pokémon gaat samenwerken met de ESA

Pokémon en ruimte gaan hand in hand. Natuurlijk zijn er verschllende Pokémon verbonden met de ruimte zoals Rayquaza en Deoxys. Maar ook hadden ze eerder een samenwerking met het ISS en is er een reizend observatorium in Japan. Echter, in Europa krijgen we binnenkort ook een samenwerking. Dit zal gebeuren tijdens de Wereldruimteweek van 4 tot en met 10 oktober.

Er is nog niet veel bekend over de samenwerking, maar beide organisaties zeggen dat het de twee verschillende maar toch overeenkomende werelden moet samenbrengen. Zo zien ze overeenkomsten in dat zowel de ruimte als Pokémon al generaties verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid aanspreken.