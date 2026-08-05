Pokopia 2.0.0 is uit, naast de DLC ook veel gratis aanpassingen

Heya, ik ben Jorden en ondertussen al een oude rot bij Daily Nintendo. Sinds 2013 schrijf ik al voor deze site naast toen nog mijn middelbare school. Ondertussen 11 jaar later is mijn liefde voor games en Nintendo nooit gestopt. Ik vind enorm veel games leuk van adventure tot puzzels. Je kunt mij online meestal met dezelfde username vinden.