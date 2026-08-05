Pokopia 2.0.0 is uit, naast de DLC ook veel gratis aanpassingen

Pokémon Pokopia heeft vandaag het eerste pakket van de DLC, Bubbly Basin, ontvangen van de op dit moment drie bekende uitbreidingen. Met deze uitbreiding heeft de game daarnaast ook flink wat elementen toegevoegd en aangepast voor spelers die de DLC niet hebben. Sommigen zoals items opzuigen tijdens Rollout zijn erg nuttig, anderen vooral voor specifieke situaties. Alle toevoegingen, aanpassingen en fixes kun je hieronder vinden.
Toegevoegde functies:
- Dive is toegevoegd, spelers kunnen vrij onderwater bewegen.
- Build is nu onderwater te gebruiken.
- Nieuwe items als portal pod en safe.
- Recipes te koop door Palette Town te verbeteren.
- Nieuw patroon: Dynamic Ditto.
- Te krijgen van Smearguru na het verkrijgen van het diploma.
- Nieuwe emotes Lie Down en Ready, Set, Go!
- Verkrijgbaar op Bleak Beach en Dream Islands.
- Vijf nieuwe haarkleuren: oranje, licht roze, geel-groen, blauw-groen en bruin.
- Toegevoegde functie om items in bulk te verplaatsen tussen opslag en tas.
- Toegevoegde functie om items te verwijderen in een object als een vuilnisbak.
- Je kunt nu beter diepte bepalen met plaatsen van ramen, deuren en soortgelijke items.
- Instellingen heeft nu een optie om de bevestiging uit te zetten om Magnet Rise te annuleren.
- Instellingen heeft een optie om te kunnen bewegen terwijl het move wheel open is.
- Instellingen heeft een optie om motion-sickness reduction in te stellen voor de camera.
- Verschillende items kunnen nu geverfd worden: stylish stool, handrail, metal chain, workbench, vending machine, bike, bookcase, Pokémon Center counter, arrow sign en rope.
De volgende verbeteringen zijn toegevoegd:
- Als een Pokémon’s habitat kapot is gemaakt zal die er weer terug in komen wonen als die in een bepaald gebied wordt herbouwd.
- Pokémon zullen sneller merken dat je verwijderde meubels terug hebt geplaatst.
- Pokémon die je een emote hebben aangeleerd zullen die nu ook gebruiken als je het richting hun gebruikt.
- Je kunt vanuit de Pokédex naar een andere stad met de Return Home functie als je een specifieke Pokémon zoekt.
- Gewone gespreks indicatoren worden minder getoond, meer aandacht voor speciale gesprekken en verzoeken.
- Lost Relics kunnen nu per 10 een appraisal krijgen.
- Paint, Gather Honey, en Collect kunnen nu binnen één interactie vaker uitgevoerd worden.
- Craften zal eerst items in de storage box gebruiken voor je tas.
- Er kunnen nu 128 power generators geplaatst worden, furnace is uitgezonderd hiervan.
- Je kunt nu 40 verschillende foto’s in een stadje tonen.
- Vloeistof opzuigen kan nu zonder het uit de wereld te halen. Hiervoor druk je kort de beweeg knop in.
- Opgezogen vloeistof plaatsen zal nu automatisch hetzelfde niveau aanhouden als de omgeving.
- Smearguru kan patronen leren van referentie foto’s.
- Verbeterde zichtbaarheid van het item wat je verft met verballonnen.
- Meer schatten zijn vindbaar op Dream Islands met de Dowsing Machine.
- Pokémon companions kunnen je nu volgen terwijl je Surf, Glide, Rollout, of Magnet Rise gebruikt.
- Tijdens het gebruiken van Rollout kun je items opzuigen en je tas openen.
- Rollout kan bepaalde objecten kapot maken zoals large boulders.
- Surf kan ook op land geactiveerd worden als je focust en de Surf-knop gebruikt.
- Verbeterde condities voor Surf en Waterfall waardoor ze natuurlijker activeren.
- Leafage kan nu farm soil terug naar gewone grond transformeren.
- Strength kan onderwater gebruikt worden.
- Pokédex en Habitat Dex hebben nu een all tabblad.
- Het is nu duidelijker dat gebouwen aangepast kunnen worden zelfs met de Ditto Flag.
- Tijdens bouwen kan iedere Pokémon die niet de build rol heeft helpen met koken.
- Sparkling Skylands zal geen schatten meer tonen met de Dowsing machine als het breken van een blok betekent dat ze vallen.
- Bericht wat opkomt als je niet genoeg materiaal hebt voor een kopie hebt met de 3D Printer is verbeterd.
- Items kunnen op vierkante planten geplaatst worden.
- Hide-and-sneak kan gestopt worden midden in het spelletje.
- In-game event notificaties worden minder vaak getoond.
- Sommige roof items blokkeren nu water.
- Crafting curved eaves output is verhoogd naar 10.
- Tidal Bell en Clear Bell kunnen nu afgaan door middel van laser sensors en switches.
- Veranderde geluidseffecten voor de camping chair en sleeping bag.
- Verbeterde performance voor sommige rendering processen.
Opgeloste problemen
- Een Pokémon die aan een bouwproject is toegewezen had soms geen Follow me-optie.
- Suicune en Gholdengo konden soms niet over water bewegen.
- Pokémon vallen niet meer van een klif of in het water bij een spawn van een habitat.
- Probleem met het gebruiken van honey om Pokémon terug te lokken is opgelost.
- Magnet Rise zorgt niet meer voor boze Pokémon.
- Pokémon die niet van water houden kunnen over duckweed en flowering duckweed verplaatsen,
- Requests van Pokémon zullen geen items meer vragen die ze niet leuk vinden.
- Wanneer berries in de community box verwerkt worden zal verf nu goed gemaakt worden.
- De timing van de noot van high Do is goed gezet.
- Een fout met het verven van bepaalde meubels is opgelost.
- Probleem met de hoeveelheid verf die gebruikt wordt is opgelost.
- Lichtkleur van een geverfde lichtbron verandert nu zoals het moet.
- Fix waardoor je maar een party cooking pot in een stad kunt bouwen.
- Probleem waarin items vanaf een afstand onnatuurlijk lijken is opgelost.
- Probleem met items waarbij visuele effecten verdwijnen als je door glas kijkt is opgelost.
- Probleem met gebouwen die niet af te maken zijn in multiplayer is opgelost.
- Het is nu duidelijker waardoor een gebouw niet gemaakt kan worden of een relocatie onmogelijk is.
- Cloud Islands laten nu ook anderen naast de admin een relocation kit plaatsen.
- Probleem opgelost waarbij een building kit soms niet terug te krijgen is bij het hermodeleren van een huis.
- Probleem opgelost dat sommige geverfde delen van een sand house gereset worden.
- Rock Smash zorgt er niet meer voor dat Ditto’s positie of hoogte flink anders raken als je het gebruikt tijdens het vallen.
- Slowpoke zal niiet meer opeens stoppen met bewegen tijdens de Clear the Path missie.
- Probleem opgelost waarbij Follow Tinkmaster missie niet voltooid kan worden.
- Pokémon Center Tour Guide missie zal niet meer per ongelijk Tinkmaster in de Pokédex tonen met de habitat, maar de huidige locatie zoals bedoeld.
- Probleem opgelost waar laden niet goed gaat bij het terugkeren van een Dream Island.
- Terugkeren van een Dream Island zal spelers niet meer soms naar Palette Town sturen.
- Na een online speelsessie kun je niet meer per ongelijk op een Dream Island gezet worden.
- Gender pronoun wordt niet meer verkeerd weergeven in het laadscherm van een Cloud Island. Dit gebeurde in sommige talen.