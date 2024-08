Nieuwe game-aankondigingen tijdens Gamescom Opening Night Live

Geoff Keighley keert ook dit jaar terug met een nieuwe show voor Gamescom. De Gamescom 2024 Opening Night Live-stream zal dit jaar in de avond van 20 augustus gehouden worden terwijl daarna de Gamescom van start gaat in Keulen. De Gamescom Opening Night Live is jaarlijkse absoluut de moeite waard om te bekijken, en dat lijkt dit jaar niet anders te worden. Dit jaar kunnen we in elk geval een aantal nieuwe game-aankondigingen verwachten tijdens Gamescom Opening Night Live. Een aantal werd niet genoemd, maar wel dat het om meerdere nog onaangekondigde titels gaat. Of het gaat om titels voor de Switch is op dit moment nog niet zeker.

Voor nu zullen we dus nog even moeten afwachten. Eerder liet SEGA al weten dat ze een nieuwe titel zullen onthullen tijdens Gamescom. Of deze titels tijdens Gamescom Opening Night Live getoond zal worden is nog niet bevestigd. Van welke game hoop jij een aankondiging te zien tijdens Opening Night Live? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!