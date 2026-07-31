Zeldzame verloren Pokémon-game opgedoken op eBay

Pokémon-games komen in velen vormen en maten. Van grootschalige mainline games tot obscure spin-offs. Pokemon Fishing Rally DS valt in de tweede categorie. Deze Pokémon spin-off betreft een minigame waarin je als speler moet vissen. De game was oorspronkelijk alleen speelbaar via speciale evenementen en Pokémon Centers in Japan, waar je de game downloadde via download play. De game bleef na het downloaden speelbaar op de DS totdat je hem uitzette. De distributie was tussen mei en augustus 2005 beperkt tot deelnemende locaties. De game is nu weer opnieuw opgedoken op eBay. Een Duitse gebruiker biedt daar een development cartridge van de game aan. Op deze cartridge staan bestanden gerelateerd aan Pokémon Fishing Contest DS. Hij wordt daar aangeboden voor €7.999. Hieronder zie je een tweet met een foto van de cartridge.

De cartridge zelf ziet er misschien een beetje apart uit. Hij is groter dan de meeste DS cartridges. De bovenkant van de cartridge steekt boven de DS uit. Deze cartridges waren namelijk nooit bedoelt om publiekelijk te verkopen. Maar let op, voor je deze zeldzame Pokémon game mogelijk aan je collectie wilt toevoegen. Er zijn namelijk nog veel onbeantwoorde vragen met betrekking tot de cartridge. Zo is het onduidelijk hoe de verkoper oorspronkelijk aan de cartridge is gekomen, ook is het niet duidelijk of de game ook echt op de cartridge staat en speelbaar is. In plaats daarvan zou het software kunnen bevatten die tijdens het oorspronkelijke evenement werd gebruikt om ranglijstgegevens door te geven en de topscores van spelers te verzamelen. Hieronder zie je wat gameplay beelden van Pokémon Fishing Rally DS