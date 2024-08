[Preview] The Knightling – Geweldige mechanics smaken naar meer

De Nederlandse ontwikkelaar Twirlbound heeft zojuist de game The Knightling officieel aangekondigd. Wij hebben de afgelopen week alvast een moment met een vroege build van het spel gehad. Onze eerste indruk was in ieder geval erg goed. In deze preview van The Knightling vertellen we je alles over waarom dit zo is. Let wel: dit is op basis van een pc-build, er is nog geen Switch-versie beschikbaar namelijk.

Zoals je in het aankondigingsartikel kunt lezen is The Knightling een compleet andere game dan de vorige game, Pine, en dat is te merken. De demo verraadt niet al te veel van het verhaal, maar in essentie gaat het er om dat Sir Lionstone, een legendarische held, verdwenen is. Als schildknaap van Lionstone neem je het op je om zijn taken over te nemen. Dit met behulp van zijn achtergelaten schild Magnustego.

De demo was ongeveer een uur lang wanneer je van objective naar objective ging, maar met exploratie erbij was het een goede anderhalf uur aan gameplay waar verschillende gameplay-elementen in voorbij kwamen. Zo heb ik verschillende side-quests kunnen doen, geëxperimenteerd met de mechanics en een stukje verhaal meegekregen. Dit alles in maar een enkele regio van de vier waaruit de wereld zal bestaan.

Gameplay zit al goed in elkaar

Wat al vanaf de eerste seconde opvalt, is het werelddesign. Overal waar je kijkt, zie je rondingen. Van de muren tot de daken van huizen. Alles is zo gemaakt om het rondbewegen zo fijn mogelijk aan te laten voelen. En dat is goed te merken. Het sliden op je schild voelt erg goed aan en werkt soepeler dan verwacht. Door verschillende objecten in de wereld zoals paddenstoelen waar je op kunt springen en plekken waardoor je sneller beweegt, voelt de game erg speels aan. Helaas had ik met deze demo nog amper krachten, maar ik kan me indenken hoe het kunnen zweven bijvoorbeeld dit gevoel alleen maar verbetert.

Tijdens de demo heb ik verschillende missies kunnen doen waarmee ik inwoners kon helpen met verschillende problemen. Zo was er een quest waar je op onderzoek uit moest gaan en monsters moest uitroeien. Een ander liet je racen en tot slot had ik nog een missie waar ik een waterrad moest laten draaien. Het geeft al een idee dat de side-quests divers gaan zijn en hopelijk zal dat het ook zijn in de rest van het spel. Sommige quests zijn redelijk recht door zee, anderen zijn juist meer onderzoekend met verschillende puzzels. Hoewel ik in het begin dacht dat alles erg makkelijk was als puzzel, werd dat zeker in de laatste kerker een stuk diepgaander.

Evoluerende gevechten

De game voelt ook heerlijk snel aan. Niet alleen met het voortbewegen door middel van het sliden, maar ook tijdens het hebben van gevechten. Het uitvoeren van combo’s, hoewel ze in de demo dus beperkt zijn, voelen ze al erg goed en vloeiend aan. In het begin heb je een enkele type aanval, maar om verder te komen heb je soms bepaalde skills nodig. Zoals het omhoog slaan van vijanden, wat nodig is tegen vijanden met bijvoorbeeld een schild. Met de demo heb ik helaas maar twee vaardigheden kunnen vrijspelen, maar het veranderde de gevechten al substantieel. Met een blik op de skill tree heb ik sowieso de hoop dat het spel nog verder evolueert in de overige gameplay-uren.

Wat ook leuk is aangepakt is hoe de personages zijn vormgegeven. In plaats van gezichten zie je namelijk alleen maar maskers. Zo zie je iemand met stro als masker, maar ook iemand met een vogelhuisje. Ieder masker heeft op een manier te maken met de taak van die persoon in de wereld. Of die nu een boer is of wat anders, iedereen heeft een eigen rol en laat dat zien.

Genoeg variatie

The Knightling heeft flink wat om vrij te spelen. Naast je skills die je helpen in gevechten, heb je ook speciale skills voor je schild zoals het kunnen gliden waardoor je een constant gevoel van progressie hebt. Maar wat ook mogelijk gaat zijn is het aanpassen van je Knightling met customisatie-opties.

Ook heeft het spel verschillende veranderende elementen. Hoewel het niet zo diepgaand zal zijn als in Pine zal The Knightling wel verschillende dynamische aspecten bevatten. Zo zijn er elementen die alleen in de nacht of overdag plaats kunnen vinden, zullen er tijdelijke evenementen zijn zoals hinderlagen en kapotte karren zijn, maar ook verschillende side-quests met verschillende opties. Het team wilde echter een wat meer speelse game maken deze keer en dus niet dat alles een effect heeft.

Niet te lastig en redelijk toegankelijk

De besturing zit zowel met een controller als met een muis en toetsenbord goed in elkaar. Het is makkelijk om door te hebben hoe alles werkt en hoewel de demo geen tutorial had, geeft het spel je genoeg handvaten om tegen niet al te veel problemen aan te lopen. Zo loopt het qua moeilijkheidsgraad redelijk geleidelijk op. Zo zijn de vijanden die je los tegenkomt over het algemeen niet al te moeilijk te verslaan. En zal je steeds sterkere en meer variaties tegenkomen.

Het einde van de demo had bovendien een eindbaas die een flink arsenaal aan aanvallen had. Hoewel ik het eigenlijk net te makkelijk vond, ben ik wel zeker benieuwd naar volgende baasgevechten. De lastigste momenten die ik heb meegemaakt was het per ongelijk in een bandit camp terechtkomen binnen 10 minuten vanaf het begin. Hier kwam je bijvoorbeeld vijanden tegen waar ik een vaardigheid voor nodig had zonder dat ik dat wist. Later in het spel moet je meer van zulke plekken tegen kunnen komen met een goede variatie aan moeilijkheid.

Qua accessibility zit er nog niet heel veel in de demo. Het team houdt wel al goed rekening met kleurenblindheid, zo zijn puzzels niet alleen op kleur op te lossen, maar ook vorm. Tijdens een perspresentatie liet het team weten over overige manieren van accessibility te denken. Echter, ze konden nog niet veel beloven door de scope van de game in combinatie met de grootte van het team.

Audio smaakt naar meer

De audio die de demo bevatte zat al erg goed in elkaar. De muziek van de overworld tegenover de muziek tijdens gevechten en in de dungeons zitten goed in elkaar. Een opvallend onderdeel waarvan ik tijdens de onthulling niet dacht dat het goed zou werken, pakt uiteindelijk goed uit. Zo mompelen alle personages in de wereld een eigen taal. Er is echter één personage volledig ingesproken. Uit de onverwachte hoek is dit Magnustego, het schild van Sir Lionstone. In het uiteindelijke spel zal het schild later in het spel ontwaken, maar voor de demo was dit wat aangepast. Dit om ons een idee te geven hoe het werkte. En heel eerlijk werkt dit best goed. Het is een soort wijze raad die het schild geeft, maar alleen als hij het waard vindt.

Voorlopige conclusie

Tijdens deze preview van The Knightling lijkt het een erg goede game te worden. Natuurlijk heeft de vroege demo verschillende kinderziektes, maar buiten dat om is de kern al erg goed. De flow van alle acties zit goed in elkaar en ik verwacht dankzij de blik op de skill tree dat het nog veel interessanter gaat worden. De wereld lijkt op het eerste oogpunt apart door de ronde vormen, maar het werkt erg goed en draagt enorm bij aan de ervaring. Om het spel door te spelen wordt verwacht dat je zo’n 10 tot 15 uur nodig gaat hebben, en ik ben door deze preview in elk geval enthousiast geworden om meer te ontdekken. Mocht je hem nog niet gezien hebben, dan kun je de reveal trailer hier vinden.