Toby Fox bevestigd cross-buy Deltarune voor Switch 1 & 2

Toby Fox heeft vandaag bevestigd dat Deltarun volledige cross-buy support heeft. Dat betekent dus dat als je besluit de game te kopen op bijvoorbeeld de Nintendo Switch 2, je hem later ook op de Nintendo Switch 1 kan spelen en vice versa. Tenminste, zolang je hetzelfde Nintendo Account gebruikt. Hij maakte dat bekend door middel van een bericht in zijn nieuwsbrief.

“We’re gonna do (basically) the same thing on Nintendo platforms! If you buy the game on Nintendo Switch and decide you want the Switch 2 version later, you can get it at no additional cost!* And vice-versa! (Except in Japan, where local laws require us to charge a small fee.) That’s right, for one single price, you’ll be able to get both versions of the game – that means both versions of the special room! Mee-yow, my FOMO’s clearing right up!!!”

De Nintendo Switch 2 versie van de nieuwe hoofdstukken van Deltarune (hoofdstuk drie en vier) zullen op de release van de Nintendo Switch 2 verschijnen, 5 juni dus. Iedereen die de games op de Switch 1 wil spelen kan dit zelfs wat eerder doen, aangezien de game daar al op 4 juni verschijnt.

Waar gaat Deltarune over?

Voor wie nog niet bekend is met de game: Deltarune is dus het spirituele vervolg op Undertale. Veel van de gameplay is hetzelfde en zelfs bekende personages zul je weer tegenkomen, al zitten ze hier wel in een compleet andere omgeving dan Undertale. Zo speelt deze game zich bovengronds af in plaats van onder een berg, en lijken de personages zich ook niets te herinneren van die wereld. Of misschien wel? Er is veel onduidelijk, maar dat maakt het juist zo interessant!

Jij volgt Kris en zijn vrienden die avonturen beleven in Dark World, een Realm die zich telkens op andere plekken lijkt te manifesteren. Zij zouden helden zijn die de balans tussen licht en donker moeten bewaken, maar hoeveel is daar van waar? Net als Undertale zitten er veel verschillende lagen in dit verhaal en nog meer geheimen, welke zich hoofdstuk voor hoofdstuk blootleggen. Hoofdstuk 1 en 2 zijn momenteel uit, en zijn gratis te downloaden in de Nintendo eShop. De volgende hoofdstukken worden betaald.