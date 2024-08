Demo Gori: Cuddly Carnage nu te spelen op de Switch

Goed nieuws voor alle kattenliefhebbers en eenhoornhaters. Er is een nieuwe demo verschenen van Gori: Cuddly Carnage, de game waarin je als kat op een hoverboard op eenhoorns jaagt. Of tenminste, nieuw. Deze demo was al eerder te spelen op de PC, maar heeft voor de Switch een paar updates gekregen. Zo is het visueel verbeterd en bevat de demo meer spelmechanieken gekregen die ook in de game beschikbaar zullen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘finishers’ op verzwakte vijanden om health en energy te krijgen, of ‘perfect dodges’ waarin de tijd langzamer gaat als je op de juiste tijd ontwijkt. Als je dus benieuwd bent naar de game is deze demo het zeker waard om te bekijken! Om de demo onder de aandacht te brengen is er tevens een nieuwe trailer vrijgegeven, deze kun je hieronder bekijken.

Gori: Cuddly Carnage is een ultra-violent third-person hack ‘n’ slash game die absoluut niet voor bangeriken is weggelegd. De game speelt zich af in een futuristische neon wereld vol luide en gedetailleerde omgevingen, waarin je los kunt gaan op je skateboard. Jij speelt kat Gori, welke jacht maakt op zombie-achtige gemuteerd speelgoed dat veelal de vorm van eenhoorns heeft aangenomen. Maar dat doe je zeker niet alleen! Je wordt bijgestaan door je (zeer slechtgemanierde) skateboard F.R.A.N.K. en een A.I. genaamd CH1-P. Volg deze drie vreemde helden in een avontuur vol bloed en glitter om de wereld en hun eigen leven te redden van het aandoenlijke leger en zijn gruwelijk schattige leiders.

Gori: Cuddly Carnage komt op 29 augustus naar de Switch. Benieuwd geworden naar deze game? Afgelopen Gamescom heeft onze Randy de ontwikkelaars mogen interviewen en dat kun je hier teruglezen. Ga jij helemaal los op deze game wanneer hij eind deze maand uitkomt? Laat het weten in de comments!