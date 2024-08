Prince of Persia The Lost Crown Mask of Darkness DLC verschijnt op 17 september

Prince of Persia The Lost Crown Mask of Darkness DLC verschijnt op...

Prince of Persia The Lost Crown verscheen aan het begin van dit jaar en blies fans en critici omver. Onze Jorden heeft de game gereviewd en beloonde hem met een welverdiende 8.8. In de tussentijd heeft Ubisoft de game geüpdatet met gratis content updates. Waaronder de devine trails, die de game diverse moeilijke platform- en combat uitdagingen gaf. Ubisoft kondigde tijdens een Ubisoft Forward in juni al aan dat er een verhalende DLC kwam. Dankzij de Steam release van de game die gisteren plaatsvond weten we nu dat deze DLC op 17 september verschijnt. De DLC heet Mask of Darkness en hierin ontdekken we een geheel nieuwe “duistere wereld” met exclusieve biomen op Mount Qaf.

Voor mensen die de game nog niet hebben gespeeld komt er op 17 september ook nog een Complete Edition van de game inclusief DLC. Hiernaast bevat deze editie ook een Prosperity Bird-amulet, een digitale gids en vier nieuwe outfits. Hieronder zie je nogmaals de teaser trailer voor deze verhalende DLC. Kun jij ook niet wachten om terug te gaan naar Mount Qaf voor Mask of Darkness? Laat het weten in de reacties!