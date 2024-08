Muzikale side-scrolling platformer Symphonia aangekondigd voor de Switch

Ontwikkelaar Sunny Peak en uitgever Headup hebben Symphonia aangekondigd, een side-scrolling platformer die draait om de kracht van de muziek. In deze game zul je geen vijanden ontdekken, maar wel pixel-perfecte puzzels, een prachtige handgetekende stijl en een indrukkende soundtrack, gecomponeerd door de Scoring Orchestra of Paris. Wanneer de game moet uitkomen is nog niet bekend, alleen dat dit eind dit jaar zal zijn. Er is tevens een trailer verschenen. Deze is eigenlijk om de Steam demo aan te kondigen, maar die kunnen wij natuurlijk mooi gebruiken om alvast een beeld van de game te krijgen! Je kunt hem hieronder bekijken.

In Symphonia neem jij de rol aan van Philemon, een gemaskerde muzikant. Hij woont in de wereld van Symphonia, een wereld waarin muziek functioneert als de bron van leven en energie. Maar sinds de oprichters en hun orkest verdwenen zijn is het land langzaam in verval aan het raken. Maar wat als iemand een nieuw orkest samenstelt? Gewapend met een boog en viool ga je op pad. Hierbij zul je de boog gebruiken om de wereld te navigeren, terwijl je met je muziek eeuwenoude mechanieken in de wereld tot leven brengt. Verzamel muzikale grootheden en speel adembenemende muziek om de wereld te redden.