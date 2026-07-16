Nieuwe trailer voor Final Fantasy Resonance

Tijdens de Direct van 9 juni werd de komst van Final Fantasy Resonance onthuld. Een gloednieuwe game in de franchise en de eerste in HD-2D-stijl. Dit nieuwe avontuur verschijnt op 22 oktober voor de Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series S|X en pc. Het bevat de klassieke gameplay met turn-based mechanics en cinematografische pixelart. Hoe de game er visueel uitziet benadrukt Square Enix in een nieuwe ‘pixel-trailer’. Je vindt de beelden onderaan!

In Final Fantasy Resonance is er een mysterieuze vijand op missie om de acht kristallen die de wereld in balans houden te vernietigen. Je speelt als Rain, een ridder die samen met verschillende bondgenoten de wereld rondtrekt om deze te redden. Onderweg tref je de klassieke Final Fantasy grootse gevechten en valt er flink wat te ontdekken. Naast je eigen krachten kun je ook Visions rekruteren van bekende personages zoals Cloud, Terra en Clive van andere Final Fantasy-games. Opvallend is dat deze in de game ook getoond kunnen worden met hun normale artwork tijdens speciale aanvallen. Wil je meer zien/lezen, check dan hier de officiële website.

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