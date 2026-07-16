Eerste gameplay-trailer voor Rayman Origins: Enhanced Edition

Een maand geleden werd Rayman Legends Retold aangekondigd – een remake van Rayman Legend die op 1 oktober uitkomt voor de Switch 2. Het gaat om een aanzienlijk bijgewerkte versie die ook een hoop nieuwe content toevoegt. Onderdeel van die extra content is de Rayman Origins: Enhanced Edition. Van deze verbeterde versie heeft Ubisoft nu een eerste gameplay-trailer online gezet. Je vindt de beelden onderaan!

In de Enhanced Edition van Rayman Origins herontdek je het iconische 2D-platformavontuur met 4K-beelden, 60 fps, quality-of-life-features en nieuw te ontdekken verzamelobjecten. Speel solo of stap in een naadloze co-op voor 4 spelers terwijl je door meer dan 60 handgemaakte levels vol charme, geheimen en onvergetelijke uitdagingen snelt.

Rayman Legends Retold geeft het origineel een flinke grafische update. Daarnaast bevat de remake zoals gezegd een hoop nieuwe content. Naast Rayman Origins: Enhanced Edition zijn dat ook meer muzieklevels (de beste levels) en zelfs enkele 3D-levels. In dit artikel leggen we uit wat er in de verschillende edities zit en kun je nog eens de aankondigingstrailer bekijken.

Ga jij voor deze opgepoetste versies van de Rayman-avonturen?