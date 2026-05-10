DevilConnection aangekondigd voor Nintendo Switch

Na een zeer positieve ontvangst op Steam komt adventure game DevilConnection dit jaar ook naar Nintendo Switch. PLAYSIM zal deze versie voor zijn rekening nemen. Een releasedatum is nog niet bekend.

Het belangrijkste verschil tussen de Steam-versie en de Switch-versie is de taal. Op Steam is de games uitsluitend in het Japans te spelen, maar de variant voor de Nintendo-console zal ook Chinees en – gelukkig voor ons – Engels ondersteunen. De aankondigingstrailer is echter wel nog in het Japans. In DevilConnection roep je een demon op om een pact mee te maken. Jij geeft jouw naam, maar de demon weigert. Om diens ware vorm terug te krijgen, roept deze entiteit de mensen uit het magische Magrisia op om ze vervolgens te terrorizeren en hun mana te stelen. Het is aan jou om de emoties van je slachtoffers te versterken en hebt speciale vaardighedne om je daarbij te helpen. Maar pas op, want een foute keuze kan al snel tot een slechte afloop leiden…