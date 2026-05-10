[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 20

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.
Indiana Jones and the Great Circle [Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €69,99 – 12 mei
Indiana Jones and the Great Circle is een first-person single player avontuur waarbij jij in de schoenen stapt van één van de grootste film-avonturiers… Indiana Jones! De game bevat een nieuw verhaal en speelt zich qua tijd af tussen Raiders of the Lost Ark en The Last Crusade. Het is het jaar 1937 en bepaalde mensen zijn op zoek naar het geheim achter een kracht die verbonden is met de Great Circle. Als Indy moet je proberen dat tegen te houden. Je zal de hele wereld rondreizen om de geheimen te ontrafelen. Onderweg moet je gebieden verkennen, puzzels oplossen en je tegenstanders de baas zijn. Wij mochten de game al even proberen. Benieuwd wat wij ervan vonden? Onze ervaring kun je hier lezen.
Call of the Elder Gods [S1 & S2]
Prijs in de Nintendo eShop: €21,99 – 12 mei
Call of the Elder Gods is een nieuwe object- en observatiepuzzel game van dezelfde makers als Call of the Sea. In dit deel wissel je als speler tussen professor Harry Everhart en studente Evangeline Drayton. Je volgt beide in hun zoektocht naar de waarheid over hun vermiste dierbaren. Terwijl ze zoeken naar antwoorden ontdekken ze geheimen die ouder zijn dan wie dan ook zich had kunnen voorstellen. Hun reis voert ze van de door haardvuur verlichte bibliotheken van een landhuis in New England, naar de rode zandvlakten van het Australische binnenland, door bevroren woestenijen en buitenaardse steden. Doorzoek de rijk gedetailleerde omgevingen op zoek naar aanwijzingen. Wissel tussen Harry en Evangeline om complexe, meerdelige puzzels op te lossen. En geniet ondertussen van een volledig ingesproken verhaal over verdriet, familie en mentale gezondheid.
Outbound [S1 & S2]
Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 14 mei
Outbound is een open-world exploration game van Nederlandse bodem. De game speelt zich af in utopische wereld in de toekomst, waarin jij een saaie kantoorbaan hebt. Op een dag besluit je dat je daar genoeg van hebt, en ga je op pad met je camper, op zoek naar avontuur! Verken een prachtige wereld terwijl je op zoek gaat naar voorwerpen waarmee je het huis van je dromen kunt bouwen. Bovenop je camper kun je namelijk met modulaire onderdelen een compleet huis bouwen op de manier zoals jij dat wilt!
Een gezellige plek om koffie te drinken of een complete moestuin met alles erop en eraan: met een klik op de knop klapt het in zodat je verder op avontuur kan. Gebruik de kracht van de zon, wind en water om je elektrische camper van stroom te voorzien en verken een diverse wereld met vele verhalen, speciale plekken en meer. En het mooie, dit hoef je niet alleen te doen. Tot op vier spelers kunnen het samen spelen.
Wat verder verschijnt in de week van 11 tot en met 17 mei
- 11 mei – Asphalt Paver
- 12 mei – Black Jacket
- 12 mei – Nitro Gen Omega
- 13 mei – Yomi 2
- 13 mei – Yomi 2 Complete Edition
- 14 mei – Sektori [Switch 2]
- 14 mei – Zombie Rollerz: The Last Ship
- 14 mei – Colorizing Daylight
- 14 mei – Smalland: Survive the Wilds [Switch 2]
- 14 mei – Trace Blackout: The Perfect Crime Mystery
- 14 mei – Underling Uprising
- 14 mei – Söldner-X 2: Final Prototype Definitive Edition
- 14 mei – XIII A final Game of Tarrot
- 14 mei – Aery: Calm Horizon
- 14 mei – Menance from the Deep: Complete Edition
- 14 mei – Solo Shift
- 14 mei – Crayon Farm Animals
- 14 mei – EGGCONSOLE ‘Meurtre dún Clown’ PC-8801
- 14 mei – Söldner-X Complete Edition
- 14 mei – Snack and Quack: Duckling Steps
- 14 mei – Logic Traning IQ Quiz for Kids
- 14 mei – Perfect Tides: Station to Station
- 14 mei – Dead Patrol
- 14 mei – Take it Seriously! Extreme Common Sense Challenge
- 14 mei – The Real Academic Challenge (high school level)
- 14 mei – Build a flexible brain! Shape Search
- 14 mei – Amazing Facts: World Proverbs True of False Quiz
- 14 mei – Surprising Laws Around the World True or False Quiz
- 14 mei – K-POP Fandom Korean Quiz
- 15 mei – Moto Rush GT – Comprehensive Edition
- 15 mei – S.N.I.P.E.R. Hunter Scope- Comprehensive Edition
- 15 mei – Bowling Fever – Power Edition
- 15 mei – Spy Guy Memory – Abstraction Edition
- 15 mei – Pool Fever – Upgrade Edition
- 15 mei – Motorbikes Pro 2025 – Elite Edition
- 15 mei – Snooker fever – Discovery Edition
- 15 mei – Formula Racing Pro 2026 – Definitive Edition
- 15 mei – Football Legends 2025 – Platinum Edition
- 15 mei – Middle Evil: The Priest
- 15 mei – Little Helpers Cafe: Sugar Cubes
- 15 mei – Crafty Survivors
- 15 mei – Sky Meadow
- 15 mei – Skyforge Trails
- 16 mei – Retro Collection
- 17 mei – Lost Islands
