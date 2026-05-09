Furukawa biedt excuus aan om prijsverhoging Switch 2

Nintendo president Shuntaro Furukawa heeft gereageerd op de recente aankondiging van Nintendo dat de prijs van de Nintendo Switch 2 zal gaan stijgen. Iets wat eigenlijk ook niet uit kon blijven. Het gaat om best aardige verhogingen. Zo zal bij ons per 1 september de Switch 2 met €30 in adviesprijs omhoog gaan, van €469,99 naar €499,99. In Amerika en Canada gaat het vanaf 1 september om $50 meer, maar in Japan betaal je vanaf 25 mei al 10.000 yen meer voor de Switch 2-console.

Furukawa heeft tijdens een briefing van de financiele resultaten zijn excuus aangeboden voor de aankomende prijsstijging. Hij belooft echter dat Nintendo met een zeer robuuste software line-up zal komen, om te zorgen dat consumenten ondanks de prijsstijiging wel waard krijgen voor wat ze betalen. Specifieke titels werden nog niet genoemd, maar Nintendo lijkt ons alvast gerust te stellen dat er behoorlijk wat tofs aan zit te komen! Furukawa zei het volgende: