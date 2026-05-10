Menace from the Deep: Complete Edition onthuld voor Nintendo Switch

Roguelike deckbuilder Menace from the Deep komt naar Nintendo Switch in de vorm van Menace from the Deep: Complete Edition. Dat hebben Feardemic en Flat Lab aangekondigd. Deze extra uitgebreide versie van de Lovecraftiaanse game verschijnt op 14 mei. Hij gaat € 19,99 kosten in de Nintendo eShop.

Menace from the Deep verscheen oorspronkelijk al in 2024 en kwam toe uitsluitend uit voor pc. Hoog tijd dus voor een consolerelease! Hoewel we lang op een Switch-versie hebben moeten wachten, krijgen we dus wel een Complete Edition. Dat betekent dat de DLC The Rift of Insanity er al meteen bij zit. De game combineert roguelike met deckbuilding en plaatst de speler in een macabere wereld geïnspireerd door de kosmische verhalen van H.P. Lovecraft. Deze versie van 1920 wordt geteisterd door allerlei Chtulhu-achtige monsters. Je speelt als een van de vier speelbare helden (vijf als je de DLC meetelt), elk met hun eigen deck en speelstijl. Naast je kaarten gebruik je items, bondgenoten en meer om jezelf sterker te maken. Hoe verder je komt, hoe meer vreemde gebeurtenissen zich voordoen…

Alvast een voorproefje? Hieronder kun je de launchtrailer voor de pc-versie bekijken: