Rune Dice krijgt demo en nieuwe trailer

Kwalee en Smart Raven Studio hebben een demo online gezet van Rune Dice, hun aankomende tactische dice-building game. Dice? Ja, in plaats van kaarten zul je hier dobbelstenen verzamelen, waarmee je eveneens een ‘deck’ moeten maken om je vijanden te lijf te gaan. Benieuwd hoe dat er precies uitziet? Om de demo te vergezellen is er ook een nieuwe trailer verschenen, waarin je alvast een goed beeld krijgt van de game. En daarna kun je hem met de demo natuurlijk uitproberen. de game is verder te downloaden vanaf 19 mei en zal €13,09 gaan kosten.

Rune Dice is dus een ‘dice’ building game waarin je vooral bezig bent met dobbelstenen gooien. Je kiest één van acht unieke classes, welke allemaal zo hun eigen dobbelstenen en magische vaardigheden hebben. Gooi dobbelstenen op een veld maar pas op waar je ze gooit, ze gaan namelijk niet weg. Je dobbelstenen blijven liggen, en als je er anderen tegen aan gooit kunnen deze enorme combo’s teweeg brengen die de vijand in één keer wegblazen. Verzamel nieuwe dobbelstenen, level up, voltooi quests, speel nieuwe beloningen vrij en voeg dobbelstenen samen om betere en krachtigere dobbelstenen te creëren.