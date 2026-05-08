Dit zijn de bestverkochte Switch- en Switch 2-titels

Nintendo heeft onlangs een financiële resultaten vergadering gehouden. Dat betekent dat ze zoals gewoonlijk ook hun lijst met bestverkochte games weer updaten. De Switch 2 is nog niet lang genoeg op de markt voor een complete top 10 van exclusieve titels die meer dan 1 miljoen keer zijn verkocht. De console heeft echter wel een sterke top 5 te pakken. De bestverkochte Switch 2-titel is uiteraard Mario Kart World met 14.70 miljoen verkochte exemplaren. Op de tweede plaats staat: Donkey Kong Bananza met 4.52 miljoen verkochte games. Hierna volgt Pokémon Legends Z-A met 3.94 miljoen. De enige nieuwe titel in de lijst is Pokémon Pokopia, welke volgens deze lijst 2.41 miljoen keer is verkocht.

Deze cijfers zijn op 31 maart 2026 echter voor het laatst geüpdatet. Het was eerder al bekend gemaakt dat Pokémon Pokopia in zijn 5 weken op de markt meer dan 4 miljoen keer is verkocht. Ga er daarom maar vanuit dat deze game flink naar boven klimt de eerst volgende keer dat Nintendo hun resultaten weer bekendmaakt.

In de top 10 lijst van Switch 1-titels is er niet veel veranderd. Mario Kart 8 Deluxe staat daar nog steeds ruim bovenaan. Wie weet gaat Animal Crossing New Horizons de 50 miljoen exemplaren nog behalen. Verder zal hier de komende jaren ook niet veel meer aan veranderen. Hieronder zie je de volledige lijstjes per console:

Switch 2-games:

Mario Kart World – 14.70M (+670K) Donkey Kong Bananza – 4.52M (+270K) Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 3.94M (+50K) Pokémon Pokopia – 2.41M Kirby Air Riders – 1.87M (+110K)

Switch-games: